Проезд по государственным дорогам Харьковской области после ночного снегопада обеспечен.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области.Около 23.00 часов 28 января с юго-западной части области, а именно с Красноградского района (по новому административно-территориальному устройству) начались осадки в виде слабого снега, с сильными порывами ветра 15-20 м/с, которые к 4 часам утра распространились на центральную и северную части области. Температура колебалась ночью от 0 °С до -1 °С. По области выпало до 5 см снега.По состоянию на 9.00 часов 29 января в области облачно, осадки в виде снега, слабого снега с ветром - на большей части области, кроме восточных районов: Изюмского и Купянского. Состояние покрытия на дорогах в большинстве районах - мокрое. Они обрабатываются противогололедными смесями.Задействовано 128 единиц техники, 171 рабочий. Работа направлена на очистку проезжей части и обработку противогололедными смесями дорог, чтобы предотвратить образование гололеда.Водителям напоминают о необходимости обязательного использования зимних шин."Не нарушайте Правила дорожного движения, в частности, скоростной режим, дистанцию и интервал. В случае резкого ухудшения погодных условий водители и перевозчики могут отстояться на стоянках и местах отстоя для транспортных средств", - говорится в сообщении.Для получения информации о состоянии проезда и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации можно звонить диспетчеру:. Звонки принимаются круглосуточно.