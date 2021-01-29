С 1 января 2021 года в Украине введен единый счет для уплаты налогов. Используя этот счет, можно уплатить налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, ЕСВ, единый налог и налоговый долг.

Такой способ уплаты налогов является комфортным, поскольку сокращает плательщикам финансовые затраты и время на формирование расчетных документов, считают в Государственной налоговой службе.Единый счет – это счет, который открывается в Госказначействе и может использоваться налогоплательщиком для уплаты денежных обязательств или налогового долга по налогам и сборам, ЕСВ и других платежей.В частности, с помощью единого счета можно уплатить налог на прибыль, на доходы физических лиц, ЕСВ, единый налог, рентная плата, а также налоговый долг по этим налогам.Вместе с тем, единый счет не может использоваться для оплаты денежных обязательств или налогового долга по налогу на добавленную стоимость (НДС), акцизного сбора с реализации полного и этилового спирта, поскольку для их уплаты существуют специальные системы электронного администрирования.Не может использоваться единый счет также для уплаты части чистой прибыли (дохода) в бюджет государственными и коммунальными унитарными предприятиями и их объединениями.Чтобы перейти на единый счет, необходимо сделать три шага:- через электронный кабинет подать "Сообщение об использовании единого счета" (по форме J / F 1307001);- получить квитанцию о включении в Реестр плательщиков, использующих единый счет;- предоставить в обслуживающий банк расчетные документы с указанием реквизитов единого счета на общую сумму без определения получателей или с их определением.В ГНС подчеркивают, что плательщики, которые не подали уведомление по форме J / F 1307001, могут продолжать платить платежи непосредственно на бюджетные или небюджетные счета.Использование единого счета налогоплательщиком начинается с дня, следующего после предоставления им сообщения об использовании единого счета.По состоянию на 20 января в Реестр плательщиков, использующих единый счет, уже внесено 1007 налогоплательщиков.