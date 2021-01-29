Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«В Харькове изнасиловали женщину-водителя такси.Вчера, 28 января, в Харькове пассажир такси изнасиловал женщину-водителя. Вначале он пытался добиться любви обычным способом, но получил отказ и применил силу. Полиция вскоре нашла и задержала 35-летнего ранее судимого негодника.«Это был просто очередной заказ. Когда пассажир в пути изменил маршрут, это не вызвало никаких подозрений. Однако вскоре этот пассажир начал недвусмысленно приставать к водительнице. А когда получил отказ, применил силу и реализовал задуманное, а после немедленно скрылся».Насильнику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения», сказано в информации канала.