В Украине население сократится до 30 миллионов к 2050 году с нынешних 38 миллионов, без учета граждан, проживающих на временно неподконтрольных территориях на Донбассе и в оккупированном Крыму.

Об этом заявила руководитель Института демографии Украины им. Птухи, академик Элла Либанова.Согласно ее прогнозам на среднесрочное будущее, население Украины через 29 лет может составить 29-30 миллионов. Специалист напомнила, что еще до 2014 года — до начала военной агрессии РФ против Украины о захвате части территории страны — их Институт давал оценку на 2050-й с большими цифрами — в 36 миллионов (последняя перепись населения проводилась более 20 лет назад).Академик также отметила, что для нее важнее не количество граждан, но качество их жизни в Украине.— В Канаде значительно больше территория, население — меньше, а качество жизни с нами — несопоставимо. Если экономика Украины будет развиваться нормально и уровень жизни сравнится хотя бы с Польшей или Словакией, во-первых, уменьшится миграционный отток, во-вторых, сюда также начнут приезжать люди из других стран, — отметила Либанова.При этом специалист призналась, что не может назвать эмиграцию таким уж большим благом, потому что она — проблема бизнеса, а иммиграция — проблема государства. Кроме того, по ее словам, прибывшие «требуют определенных гарантий уровня жизни и сохранения своей культуры».— Не убеждена я и в готовности украинцев тесно сосуществовать с людьми другой ментальности, другого образа жизни, — добавила Либанова.Глава Института демографии рассказала, что «донором» для Украины могут статьбедные страны или такие, где существует опасность.— Но есть мнение относительно потенциальной миграции в Украину, как в более демократическую страну, из России и Беларуси — если там продолжатся «закручивания гаек», — сказала она.Ранее сообщалось, что демограф оценила население Украины в 38 миллионов с тенденцией к сокращению. Напомним, что Кабмин назначил новую дату переписи населения Украины, которая должна состояться в 2023 году.