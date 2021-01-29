Прогноз погоды в Харькове на 30-31 января.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе – пасмурная погода, небольшой снег, мокрый снег, днем – с переходом в дождь, на дорогах - гололедица, ветер – 7-12 м/с, порывы – 15-20 м/с.Температура воздуха ночью – 3-5 градусов мороза, днем – 2-4 градуса тепла.В воскресенье – пасмурно, ночью – дождь, днем – небольшой дождь, мокрый снег, на дорогах - гололедица, ветер – 7-12 м/с.Температура воздуха в течение суток – от нуля до 5 градусов тепла.