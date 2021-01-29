Моей невестке скоро рожать. Государство, насколько я знаю, выдает пакет малыша. Соседка, которая недавно родила, говорит, что получила его деньгами. Можно ли сейчас получить государственную помощь на новорожденного наличными, в каком размере и как это сделать? Нина Сергеевна

Как разъяснили в Министерстве социальной политики Украины, 29 июля 2020 года правительством принято решение начать с 1 сентября реализацию проекта «Монетизация одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша» в 2020–2021 годах.Этот проект предусматривает следующие шаги:- ввести целевую денежную компенсационную выплату вместо натуральной помощи «пакет малыша» в размере 5000 гривен;- обеспечить с привлечением АО «Коммерческий банк «Приватбанк» открытия гражданам, у которых родился ребенок, счета со специальным режимом использования и выдать им специальную социальную карту;- установить, что родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, средств гигиены для рожениц;- привлечь к реализации пилотного проекта на договорных началах заведения розничной торговли для продажи родителям определенных детских товаров и товаров для рожениц по специальной социальной карточкой.То есть родители новорожденных обращаются в «Приватбанк», а потом в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения с заявлением и необходимыми документами.В Минсоцполитики рассказали, что главной особенностью этой банковской карты является то, что ее можно открыть в течение года с даты рождения ребенка. Средства можно использовать в течение года с момента их зачисления. Однако купить можно только такие товары:– средства по уходу за детьми и детские средства гигиены – подгузники, салфетки, детскую одежду и обувь; детское питание; детскую посуду; детские игрушки; текстиль для детей, в том числе полотенца, одеяла;– товары для роженицы – прокладки для лактации; прокладки послеродовые.Приобрести все эти вещи можно только в заведениях торговли, которые заключили с Минсоцполитики публичный договор.