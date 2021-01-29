АО "Харьковоблэнерго" выполнило реконструкцию кабельной линии 10 кВ от подстанции "Алексеевская", которая обеспечивает электроснабжение харьковской телебашни. Об этом сообщили в пресс-службе облэнерго.

реконструкция участка двухцепной высоковольтной линии 35 кВ в Слободском районе (пр. Гагарина, 100);

техническое переоснащение ВЛ 35 кВ "Безлюдовка – Заря" в Основянском районе (пр.Гагарина, 354);

реконструкция кабельных линий 6 кВ в Холодногорском районе (ул. Лагерная, в ул. Баррикадная, пер. Куряжанский);

техническое переоснащение ВЛ 110 кВ "Залютино – Каштановая";

техническое переоснащение ТП (РП) в Шевченковском районе (ул. Литературная, ул. Балакирева);

техническое переоснащение ПС 110/6 кВ "Сокольники" (ул. Сокольническая, 10);

реконструкция кабельной линии 10кВ ПС "Алексеевская" от пр.Науки к пр.Победы с модернизацией остальной части ПС 110/10 кВ по адресу: пр.Победы, 55-б (Шевченковский район), техническое переоснащение ВЛ 110 кВ "Ивановка - Харьковский кирпичный завод - тяга Слатино" с заменой 22-х опор и обустройством второй ВЛ 110 кВ (Холодногорский район).

"Около 5 км старого кабеля заменили на новый из сшитого полиэтилена, что обеспечит высокую пропускную способность и эксплуатационную надежность линии. В результате телерадиоцентр получил более надежное электроснабжение", - сообщили в облэнерго.Реконструкцию провели в рамках инвестиционной программы "Харьковоблэнерго" на 2020 год, выполнение которой составило 101,2%. В реализацию всех мероприятий инвестпрограммы было инвестировано 283,9 млн. грн. Из них в техническое развитие, модернизацию и строительство электрических сетей и оборудования - 216,1 млн. грн.Среди работ, которые были выполнены в Харькове:Телебашня, расположенная в лесопарковой зоне вблизи ул. Деревянко, является самым высоким инженерным сооружением в Харькове. Энергетическая артерия, питающая телерадиоцентр, была проложена 40 лет назад, перед началом застройки Алексеевского жилмассива.