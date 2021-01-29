В Харькове в День всех Влюбленных, 14 февраля, можно будет заключить брачный союз с утра и до самого вечера.

Как сообщили в Харьковском городском отделе государственной регистрации актов гражданского состояния, в этот день загс будет работать с 8:00 до 20:00."В этот день все влюбленные смогут подать в наш отдел заявление о государственной регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день", - сообщили в Харьковском городском отделе государственной регистрации актов гражданского состояния.Также влюбленные пары смогут зарегистрировать отношения, воспользовавшись услугой "Брак за сутки".Напомним, в честь красивой даты - 21.01.2021 – в Харьковской области узаконили свои отношения несколько десятков харьковчан. Как сообщили в Восточном межрегиональном управлении юстиции, в этот день на Харьковщине зарегистрировали 88 браков.