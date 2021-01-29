Об этом сообщается на официальной странице партии в соцсетях.

В частности, депутаты предлагают провести аудит деятельности КП «Харьковский метрополитен», «Харьковские тепловые сети» и «Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького».«По результатам проверки должны быть разработаны четкие пути вывода работы предприятий из кризисного состояния и начала эффективного предоставления услуг харьковчанам - особенно работы транспорта и систем отопления и горячего водоснабжения», - сообщили в партии.Во фракции отметили, что, убытки КП «Харьковский метрополитен» за 9 месяцев 2020 составили 227,9 миллиона, КП «Харьковские тепловые сети» - 1,28 миллиарда, а «Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького» в настоящее время является ответчиком в целом ряде судебных исков по взысканию задолженности по кредитным договорам, в том числе - штрафных санкций за несвоевременное выполнение денежных обязательств.