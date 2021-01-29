В Европейском Союзе считают, что паспорта вакцинации – медицинская необходимость. Всемирная организация здравоохранения пока выступает против такой идеи.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала идею о выдаче сертификатов о вакцинации в странах Европейского Союза, пишет lusa.pt . Наличие сертификата, подтверждающего вакцинацию, по ее мнению, является медицинской необходимостью.– В Евросоюзе должно быть медицинское требование, доказывающее, что люди вакцинированы, – говорит президент Еврокомиссии.Во Всемирной организации здравоохранения считают, что влияние прививки на сокращение передачи вируса до конца еще не изучено, а доступность вакцин пока еще слишком ограничена. ВОЗ рекомендует странам не требовать доказательств вакцинации от прибывающих туристов.Напомним, в декабре посол Украины в ЕС Николай Точицкий сказал, что справка о вакцинации от Covid-19 может стать требованием для разрешения на въезд в Евросоюз из третьих стран, в частности, из Украины. Речь может идти о справках, в которых будет указана вакцинация сертифицированной вакциной для государств – членов ЕС.