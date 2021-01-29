Лекарства для диабетиков и людей с редкими заболеваниями, диетическое питание в детских садах и школах, льготный на проезд и жилье для медиков – в Блоке Светличной «Разом!» предложили важные изменения в городскую программу социальной защиты.

На заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения депутат Харьковского горсовета от Блока Светличной «Разом!» Александр Абрамов подал целый ряд важных предложений, разработанных вместе с коллегой по команде Виктором Шапошником. Кстати, часть из них была задекларирована еще в предвыборной программе политической партии.Среди предложенных социальных инициатив:– специальные браслеты с QR-кодом для больных сахарным диабетом с полной медицинской и контактной информацией о пациенте с целью оказания экстренной медицинской помощи;– льготный проезд в городском общественном транспорте для медиков;– программа предоставления жилья для молодых специалистов-медиков, работающих в городских больницах;– программа индивидуального питания для детей с особенностями развития и заболеваниями, которые требуют особого диетического питания в дошкольных учебных заведениях и школах города;– отдельные региональные программы 100%-ного обеспечения необходимыми лекарствами больных сахарным диабетом и пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями за счет городского бюджета;– создание в составе Департамента охраны здоровья специального отдела по работе с зарубежными правительственными и неправительственными организациями – для налаживания международных связей, обмена современными протоколами лечения, стажировки студентов-медиков и улучшения материального и финансового обеспечения учреждений здравоохранения.– Все предложения очень актуальны и важны, поэтому были единогласно поддержаны всеми присутствующими членами комиссии, – отмечают в Блоке Светличной. – Теперь эти вопросы будут проработаны и вынесены на рассмотрение на пленарные заседания сессий городского совета.