Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

У вас появится некоторая власть над людьми, но не стоит забывать и об ответственности, которая ляжет на ваши плечи. Завтра вы будете чем-то очень сильно увлечены. Помните и о насущных делах.Можно напомнить начальству, что неплохо бы повысить вам зарплату, а должникам – что недурно бы отдать долги. Возможно, сработает. Завтрашний день принесет понимание ошибок, однако умолчит о методах их исправления.Стоит уделить повышенное внимание своей внешности. Вам предстоит произвести впечатление, так пусть оно будет приятным во всех отношениях. Завтра поступайте так, как удобно вам, а остальные пусть подождут.Все вокруг будет музыкой – не жизнь, а песня. Завтра вами овладеет дух соревнования. День, скорее всего, запомнится как мешанина из разнообразных игр, пари и прочих увеселительных мероприятий.Вполне невинная забава может обернуться настоящим бедствием. Постарайтесь принять максимальные меры предосторожности. Завтра можете ненароком кого-то обидеть. Постарайтесь, чтобы это не был близкий человек.Вы сможете оказать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. Завтра более чем когда-либо ранее необходимо держать происходящее под неусыпным контролем.Если вы решите, что дело уже сделано, и начнете почивать на лаврах, вас ждет разочарование. Это лишь одна из ступенек, по которым предстоит взобраться. Завтра придется пойти на некоторые жертвы.Успех будет зависеть от того, сможете ли вы поймать верный ритм действий. Не позволяйте слишком себя торопить. Завтра доверяйте мыслям и чувствам других, даже если это задевает ваше самолюбие.Вы будете целиком погружены в свои мысли и действия, и никакие внешние раздражители не смогут на вас подействовать. Завтра постарайтесь не демонстрировать, насколько вы уязвимы. Этим могут воспользоваться.Если кто и знает, что вам нужно, так это вы, и никто более. И только от вас зависит, обретете ли вы необходимое. Завтра не стоит играть против правил – вы скорее проиграете, чем достигнете какого-либо результата.Если есть желание принести пользу обществу, сделайте это. Этот вид деятельности сейчас подходит вам более всего. Завтра будьте бдительны – кто-то собирается вас обмануть. Хотя возможен и невинный розыгрыш.Не стоит тратить большие деньги на развлечения. Во всяком случае, прежде хорошо подумайте. Планируя дела на завтрашний день, внесите поправку, которая позволит действовать по скользящему графику.