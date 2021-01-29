На ул. Клочковской сегодня вечером, 29 января, загорелся швейный цех.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, звонок о пожаре улице Клочковской, 368, поступил в 16.33.К месту пожара выехало пять отделений спасателей на автоцистернах и два — на автолестнице. Как выяснилось, на последнем этаже четырехэтажного здания горели вещи на площади около 20 квадратных метров.Пожарные эвакуировали восемь человек. В 16:57 возгорание удалось локализовать, тушение огня продолжается. По предварительной информации, никто не пострадал.