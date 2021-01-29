За рулем автомобиля Toyota Camry, из-за которого вчера, 28 января, в Изюме произошла авария со смертельным исходом, оказалась работница Государственной фискальной службы.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.На место происшествия выезжали следователи ГБР вместе с процессуальными руководителями из Харьковской областной прокуратуры и следственно-оперативной группой ГУ Нацполиции в Харьковской области.По предварительным данным, в 14:40 автомобиль "ВАЗ 2115" ехал по трассе Киев-Харьков-Довжанский в сторону города Изюм. В это время с расположенной рядом автозаправочной станции выезжал автомобиль Toyota Camry под управлением работницы ГУ ДФС Украины в Харьковской области, в результате этого произошло столкновение.По версии полиции, 22-летняя девушка за рулем автомобиля Toyota Camry выезжала с территории автозаправочной станции и не предоставила преимущество в движении автомобилю "ВАЗ-2115", которым управлял 81-летний мужчина.В результате аварии 81-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2115" погиб на месте. Водитель Toyota Camry, а также пассажир автомобиля "ВАЗ 2115" были госпитализированы в больницу, где им оказали медицинскую помощь.Начато досудебное расследование начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.