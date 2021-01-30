Ориентировочный прожиточный минимум в Украине почти вдвое выше официально утвержденного. Сейчас он составляет около 4 100 гривен в месяц вместо имеющихся без малого 2 200 гривен.

Средний реальный прожиточный минимум составляет не менее 4 546 тысяч гривен, а не официальные 2 189 гривен, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство социальной политики.«Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц – 3 967,89 грн (с учетом суммы обязательных платежей – 4 546,14 грн)", – говорится в расчетах Минсоцполитики.Соответственно, прожиточный минимум для других групп населения также не отвечает реальным показателям. Минимум на ребенка до шести лет в месяц должен составлять 3 714,72 грн по сравнению с нынешними 1921 грн, для детей 6–18 лет – 4 560,99 грн (сейчас 2395 грн), для трудоспособных – 4 115,75 грн или 5 112,73 грн с учетом обязательных платежей (сейчас 2 270 грн), а также для тех, кто потерял трудоспособность – 3 370,19 грн (сейчас 1 769 грн).