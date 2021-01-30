Врачи в один голос советуют пить достаточное количество воды. А я вот не могу доказать своей маме, что это необходимо. Она вроде и соглашается, но все равно пьет очень мало. Говорит, что выпивает ровно столько, сколько нужно организму. Может, хоть вы ее убедите? Нина Иванова

Употребление большого количества воды поддерживает бесперебойное кровообращение, способствует пищеварению и потере веса, облегчает движение суставов и помогает организму усваивать питательные вещества из пищи.И это не все преимущества. У воды обнаружили еще одно интересное свойство — она важна для поддержания психического здоровья. Дегидратация может увеличить риск тревоги и депрессии.Многие исследования указывают на связь между обезвоживанием и высоким уровнем тревожности. Например, в одном из таких исследований, проведенном в 2018 году, изучили более трех тысяч взрослых. Оказалось, что те, кто пил больше воды, имел более низкий риск возникновения тревоги и депрессии, чем те, кто пил меньше.В небольшом исследовании 2014 года ученые изучали, как увеличение или уменьшение потребления воды влияет на настроение людей. Они обнаружили, что те, кто обычно пьет много воды, чувствовали себя менее спокойными, менее довольными и более напряженными, когда начинали пить меньше. Если же увеличивалось общее потребление воды, люди в исследовании чувствовали себя более счастливыми независимо от их питьевых привычек.Количество выпитой воды может влиять на другие аспекты настроения. В ходе нескольких исследований обнаружили связь между употреблением питьевой воды и депрессией, беспокойством, усталостью. Также возможно, что вода может влиять на качество сна. Исследования на эту тему неоднозначны, но по крайней мере одно из них показывает, что обезвоживание связано с уменьшением времени сна.Повышенная тревожность может быть одним из многих признаков того, что вы не получаете достаточно воды, но есть и более простые «симптомы»: жажда; сухость во рту; изменение кожи, включая сухость и покраснение; темно-желтая моча; запоры; повышение давления; учащенное сердцебиение; сонливость или усталость; головная боль или тошнота.Академия питания и диетологии предлагает женщинам выпивать примерно девять стаканов воды ежедневно, мужчинам – около 12,5 стакана, хотя количество может меняться в зависимости от возраста и физической активности.Чтобы не забывать пить, всегда держите рядом с собой бутылку с водой. Можете даже выставить таймер, который бы напоминал, что именно сейчас время выпить воды.Также ешьте сочные фрукты и овощи – до 20% жидкости может поступать вместе с пищей.