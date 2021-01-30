Закончилась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Харьковская область – на третьем месте по количеству участников пробного тестирования. Какие предметы оказались в приоритете у харьковских выпускников?

Всего в Украине на пробное ВНО зарегистрировались 139 071 человек. По информации Министерства образования и науки, на первом месте – Киев (12 770 человек), на втором – Львовская область (12 252) и на третьем – Харьковская (10 725).Большинство харьковских выпускников выбрали предметом для пробного тестирования украинский язык и литературу – 2697 участников; 2064 человека зарегистрировались на английский язык; 709 – на историю Украины; 544 человек – на математику (задания уровня стандарта); 379 участников – на биологию; 210 выбрали географию; 139 — физику и семь предпочли французский язык.Пробное ВНО для выпускников из Харьковской области стоит 195 гривен. Сдавать его будут в Харькове, Изюме, Купянске, Лозовой, Чугуеве, Балаклее, Богодухове, Валках и Краснограде.Директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко напомнил, что пробное тестирование состоится 10 апреля. Каждый участник сможет сдать тест по одному предмету и дополнительно загрузить тестовые тетради по любым предметам из предлагаемого перечня и пройти тестирование дома. Свои ответы нужно внести 10–14 апреля на специальном сервисе, чтобы 16 апреля получить результаты пробного ВНО.Александр Сидоренко отметил, что прохождение пробного тестирования не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты не зачисляют как оценки государственной итоговой аттестации и не используют для участия в конкурсном отборе при поступлении в учреждения высшего образования.Регистрация для участия в основной сессии ВНО начнется 1 февраля 2021 года.