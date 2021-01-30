Больше 200 домов в Киевском и Московском районах города останутся без отопления 2 февраля из-за ремонта магистралей.

Об этом сообщили в "Харьковских теплосетях".

Так, 2 февраля с 10 до 22 часов будет отключено отопление и горячая вода в 168 жилых домах, 8 детских садах, 7 школах Московского района, ограниченных:

•    ул. Гв. Широнинцев,
•    ул. В. Стуса,
•    ул. Писемского,
•    пр. Юбилейным,
•    ул. Валентиновской,
•    ул. В. Зубенко,
•    ул. Академика Павлова,
•    ул. Героев Труда.

В Киевском районе выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-29 с отключением отопления и горячего водоснабжения на 49 жилых домов, ограниченных:

•    ул. Валентиновской,
•    ул. Барабашова,
•    ул. Зубенко,
•    ул. Академика Павлова,
•    ул. Героев Труда.

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