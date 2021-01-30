Больше 200 домов в Киевском и Московском районах города останутся без отопления 2 февраля из-за ремонта магистралей.

Об этом сообщили в "Харьковских теплосетях".Так, 2 февраля с 10 до 22 часов будет отключено отопление и горячая вода в 168 жилых домах, 8 детских садах, 7 школах Московского района, ограниченных:• ул. Гв. Широнинцев,• ул. В. Стуса,• ул. Писемского,• пр. Юбилейным,• ул. Валентиновской,• ул. В. Зубенко,• ул. Академика Павлова,• ул. Героев Труда.В Киевском районе выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-29 с отключением отопления и горячего водоснабжения на 49 жилых домов, ограниченных:• ул. Валентиновской,• ул. Барабашова,• ул. Зубенко,• ул. Академика Павлова,• ул. Героев Труда.