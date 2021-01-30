С тех пор как испанские исследователи привезли какао в Европу, горячий напиток с ароматом шоколада превратился в эликсир от всех болезней. Его принимали в качестве лекарства, использовали для борьбы с приступами гнева и плохим настроением. Так чем же полезно какао?

Главное преимущество какао-порошка – высокая концентрация флавоноидов. Существует много различных групп флавоноидов, но натуральный несладкий какао – хороший источник двух из них: эпикатехина и катехина. Флавоноиды функционируют в роли антиоксидантов, помогая предотвратить воспаления в организме. Эпикатехин нужен для улучшения притока крови и понижения давления.Сравнительное исследование показало, что флавоноиды в какао имеют более высокую антиоксидантную активность, чем их аналог в черном чае и красном вине. Кроме того, флавоноиды стимулируют функцию памяти и усвоение нового материала при обучении.Употребление какао-порошка полезно при сахарном диабете. В отличие от шоколада, какао-порошок не провоцирует скачков уровня сахара. Потребление какао облегчает симптомы бронхиальной астмы благодаря ксантину и теофиллину. Эти вещества осслабляют спазмы в бронхах и открывают суженые бронхиальные трубы, что способствует легкому прохождению воздуха, а также ценно в лечении астмы и затрудненного дыхания.В какао содержится вещество фенилэтиламин – растительный антидепрессант. После попадания в организм это вещество повышает уровень эндорфинов, появляется естественное ощущение счастья, какое бывает после занятий спортом, смеха, секса или выигрыша в лотерею. Какао действует успокаивающе на людей, страдающих от хронической усталости, высвобождая нейротрансмиттеры (серотонин, фенилэтиламин и анандамид).Кроме того, издавна польза какао была мощным оружием женщин и союзником в борьбе за молодость и красоту. Жирные кислоты выравнивают цвет лица, избавляют от шелушения и сухости, поддерживают оптимальную влажность. Поэтому какао часто входит в состав продуктов по уходу за кожей и волосами.Но при этом нужно помнить, что какао – источник кофеина, а посему злоупотреблять этим напитком не стоит. К тому же кофеин влияет на эффективность определенных медикаментов, связанных с лечением сердечных болезней. Обычно рекомендуется избегать напитков или продуктов с кофеином до начала кардиологического обследования. Аллергикам следует проверить реакцию на напиток. Признаками аллергии на какао могут быть: кожная реакция, мигрень, расстройство пищеварительной системы, газы и тошнота.