В Украине собираются остановить реформу интернатов – соответствующий проект распоряжения Кабмина направлен для обсуждения в областные администрации. Чем чревата правительственная инициатива?

Выпускники интернатов ощущают себя ненужными

Последствия сложно исправить

Интернатов меньше не стало

Проще доверить детей государству

Вместо специализированного образования – инклюзивное

Кому польза от правительственной отсрочки?

Распоряжение Кабмина возвращает в советское прошлое

Обсуждение продлится до 16 февраля

Несмотря на задекларированную реформу интернатной системы, в Украине до сих пор работает система домов-интернатов, в которых невозможно почувствовать, что такое безусловная любовь и поддержка, которую обычно ребенок получает в семье. За стены такого заведения юноши и девушки выходят абсолютно неприспособленными к жизни. Они не научены делать банальных вещей – заваривать чай, варить макароны, составлять список продуктов, которые нужно купить в магазине... Страшно представить, каково приходится в большом мире выпускнику с инвалидностью.Общественная организация «Эммаус» разработала программу комплексного менторского сопровождения выпускников интернатов, которые достигли 18-летнего возраста и начали самостоятельную жизнь за пределами учреждений. Один из проектов – «Летающий дом» – социально-адаптационный центр для детей с особыми потребностями, где живут, учатся, решают проблемы с социализацией выпустившиеся из интернатов девочки с инвалидностью.Еще один проект – «Десятая планета» – пять квартир, объединенных в дружеское сообщество. В них под чутким и внимательным сопровождением команды тьюторов проживают 14 ребят от 18 до 25 лет – выпускники интернатов. Ребята находят смысл и ценность жизни, получают мотивацию, учатся искусству жить счастливо, открывают для себя важные истины о любви, дружбе, партнерстве, помощи и милосердии.– Истории ребят показывают, что одними из самых сложных периодов в их жизни являются выход из интерната и первые годы самостоятельности, – говорит директор ОО «Эммаус» Анастасия Золотова. – Мы работаем с молодежью – выпускниками интернатов с физической и ментальной инвалидностью. И видим, как у молодежи, которая выходит из интерната и сталкивается с неведомым миром, проявляется эта проблема оставленности, отсутствия привязанности. Они ощущают себя ничьими, никому не нужными.Последствия нахождения в интернате практически не корректируются на протяжении всей жизни его выпускников.– Мы можем работать с образованием, предоставлять какие-то услуги, направлять, помогать во всех сферах жизни и развития молодого человека, но с проблемой сломленности, недоверия к миру, с тем, что он был брошен, – практически невозможно справиться.Именно поэтому, считает Анастасия Золотова, интернатные заведения должны быть реформированы как можно быстрее.Однако правительство инициирует отсрочку реформы до 2026 года, о чем свидетельствуют изменения в «Национальной стратегии реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017–2026 годы».– Пока это лишь проект распоряжения Кабмина, который направлен в областные администрации. Его необходимо обсудить и принять разумное решение касательно дальнейшей судьбы детей, которые воспитываются и в семьях, и в интернатных заведениях, – уточняет менеджер ХОБФ «Социальная служба помощи» Татьяна Печерских.По словам Татьяны Печерских, дети, которые остались без родительской опеки, находятся в заведениях либо здравоохранения, либо социальной защиты , либо системы образования.– В 2017 году была принята «Национальная стратегия реформирования системы интернатных заведений для детей-сирот, и детей, лишенных родительской опеки». Тогда в Харьковской области было девять интернатов, в каждом из которых находилось до 250 детей, которые осиротели по разным причинам – из-за смерти одинокой матери, гибели обоих родителей и так далее. За это время были реформированы практически все заведения системы сиротства – они прекратили свое существование, – рассказывает Татьяна Печерских, – Куда же подевались дети-сироты? Сейчас они воспитываются в семейных формах – детских домах семейного типа, приемных семьях, под опекой родственников. Маленькие дети – конечно, в приоритете на усыновление.Это был первый этап реформы, который завершился тем, что практически 95% детей-сирот и детей лишенных родительской опеки в Харьковской области начали воспитываться в семейных формах, что очень хорошо.Однако на всех уровнях констатируется факт, что интернатов меньше не стало. И количество детей в них не уменьшается. Кто эти дети? Это дети, которые не имеют статуса сироты, но по заявлению родителей находятся в таких заведениях. Поэтому следующим этапом стала программа деинституализации, которая должна была предупредить устройство детей в систему интернатных заведений.– В свете административной реформы полномочия должны в полной мере перейти органам местного самоуправления, которые обязаны позаботиться о семье, попавшей в сложные обстоятельства, чтобы предупредить устройство ребенка в интернат, – говорит Татьяна Печерских.По словам Татьяны Печерских, сегодня интернаты заполнены «родительскими» детьми с определенными заболеваниями.– Так получилось, что интернатные заведения удовлетворяют потребности детей по территориальной принадлежности, а не по диагнозу, который имеется у ребенка. Если на территории, например, Нововодолажского района есть интернат для детей с проблемами кишечно-желудочного тракта, то там в основном находятся дети из Нововодолажского района, и далеко не все из них имеют соответствующий диагноз. И какое бы заведение мы ни взяли – везде такая практика, – замечает специалист.По ее словам, местным властям проще изъять ребенка из семьи, которая живет в так называемых сложных обстоятельствах. Проще предложить родителям устроить его в интернат, где он будет пять дней в неделю находиться на полном гособеспечении и только на субботу-воскресенье приезжать домой, нежели работать с такой семьей. Поначалу родителям тяжело принять такое решение, а потом это становится нормой. И семья, которой теперь не нужно заботиться о ребенке, катится дальше в прорву алкоголизма, безработицы и т.д.– Сегодня, когда у нас создаются ОТГ, именно они и должны взять на себя ответственность как за судьбу семьи, так и за судьбу ребенка, – отмечает Татьяна Печерских. – По статистике, если на территории громады проживает менее 30% детей, эта громада обречена на вымирание, у нее нет будущего. А мы сейчас пытаемся выпихнуть детей из сложных жизненных ситуаций, устроить в интернаты и таким образом якобы решить проблемы семьи. Но таким образом мы не решим проблемы.Достаточно большое количествро детей сейчас воспитывается в специальных и специализированных учреждениях образования, которые учитывают проблемы детей по состоянию здоровья. Там находятся глухие, слабослышащие, незрячие, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и др. Именно такие заведения сейчас заполняются в полной мере «родительскими» детьми.И если в последней программе деинституализации была заложена задача реформирования абсолютно всех интернатных заведений, то проектом правительственного распоряжения исключаются из реформы 70% таких учреждений системы образования, то есть специальные и специализированные учреждения, в составе которых есть пансион.– То есть мы откладываем возвращение детей из специальных заведений в семьи, где родители могли бы о них заботиться, – говорит Татьяна Печерских. – Можно привести огромное количество положительных примеров на территории области, когда создаются заведения дневного нахождения, чтобы помочь семье. Например, на ул. Сумской есть объединение «Дом детства «Особенный мир», где проблемы детей с аутичным спектром решает общественная организация. И, как правило, огромное количество родителей сейчас не хочет устраивать своих детей в интернаты, поскольку прекрасно понимает последствия такого шага. Они пытаются сделать все, чтобы ребенок воспитывался в семейном окружении без негативных последствий.Специальное образование должно стать доступным для ребенка не путем помещения его в интернат, а путем подвоза в учреждение, развития инклюзивного образования, финансирования услуг ассистента ребенка, питания детей, реабилитационных услуг, введения субвенции из государственного бюджета на специалистов по социальной работе в громадах.Кроме того, Минсоцполитики предлагает отсрочить до 2026 года прекращение устройства в интернаты детей в возрасте до трех лет, что было предусмотрено стратегией до 2020 года как одна из ключевых задач.– В домах ребенка воспитываются дети до трех лет. Если по программе деинституализации таких детей уже с прошлого года, по идее, нельзя было устраивать в государственные учреждения, то теперь правительство предлагает отложить это до 2026 года. Скорее всего, решение обусловлено тем, что если ребенок находится в заведении – есть возможность межгосударственного усыновления, – замечает Татьяна Печерских.А ведь воспитание малыша в отрыве от семьи чревато огромной проблемой – разрушением привязанности ребенка к одному значимому для него взрослому.– Когда маленький ребенок живет в семье, он видит отца, мать, а в детдоме – большое количество сотрудников. В подобных условиях невозможно в таком возрасте сформировать эту привязанность, – отмечает Татьяна Печерских. – Такая отсрочка идет на пользу не ребенку – она идет на пользу системе, которая пытается себя сохранить.По словам Татьяны Печерских, сегодня огромное количество общественных организаций – в частности тех, которые входят в общественный союз «Украинская сеть за права ребенка», – инициировали на обращение к президенту Украины, премьер-министру, главе Верховной Рады с тем, чтобы это распоряжение правительства не вступило в силу.– Письмо подписали 59 организаций Украины. И акцент опять-таки нужно делать на той ответственности, которую должны нести сейчас органы местного самоуправления, ОТГ – на них, собственно, и возлагается вся ответственность за семьи и детей.Не поддерживает изменения в «Национальную стратегию реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017–2026 годы» и уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. По этому поводу он направил обращение в Минсоцполитики и Кабмин.– В мой офис на согласование поступил проект распоряжения Кабинета министров Украины, принятие которого фактически остановит реформу интернатов. Для меня это означает желание правительства оставить все как прежде вместо того, чтобы направить усилия на развитие доступных образовательных, медицинских и социальных услуг, укрепление и сохранение семьи для ребенка. Получается, если имеется проблема в семье с ребенком (нет доступной услуги, бедность, нежелание воспитывать и т.п.) – вези ребенка в интернат, – отмечает Николай Кулеба.По словам детского омбудсмена, изменения в стратегию, которые предлагают чиновники, фактически возвращают страну в советское прошлое, когда у ребенка с инвалидностью не было другого выбора, кроме как жить в интернате, без родителей, быть изолированным от общества.– К тому же эти изменения станут сигналом для вновь созданных территориальных громад, что услуги уже можно не развивать, а просто отправлять детей в интернаты, – говорит он.16 января 2021 года Министерство социальной политики Украины вынесло на общественное обсуждение распоряжение Кабинета министров «О внесении изменений в Национальную стратегию реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017–2026 годы». Обсуждение продлится до 16 февраля 2021 года.