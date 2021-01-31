С нового года я полна решимости вести здоровую жизнь. И в январе изо всех сил старалась следовать своему решению. Напомните правила, которые позволят не обкрадывать себя, а сохранять здоровье и чувствовать себя бодрой? Вероника, 37 лет

Питайтесь правильно

Начните тренироваться



Бросайте курить

Не занимайтесь самолечением

Не забывайте о профосмотрах



Соблюдайте режим сна

Здоровое питание – это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака, говорят специалисты. Медики советуют ежедневно потреблять полезные продукты из всех групп: овощи и бобовые; фрукты и ягоды; цельные злаки и орехи; молочные и кисломолочные продукты; рыбу, мясо, яйца.Кроме того, нужно соблюдать простые правила:– меньше соли и сахара в рационе: до одной чайной ложки соли и менее 50 г сахара в сутки;– режим питания: завтракайте в течение первого часа после подъема, не пропускайте обед и ужинайте за три часа до сна. Устраивайте один-два перекуса в течение дня. Ешьте каждые 3,5-4 часа.– употребляйте достаточно жидкости: норма жидкости в день для взрослого человека – 4% от общей массы тела. В то же время следует ориентироваться на чувство жажды.Регулярная физическая активность – незаменимая составляющая здорового образа жизни в любом возрасте. Ежедневные физические упражнения помогут уменьшить риск опасных заболеваний, включая патологию сердца, инсульт, диабет и рак; улучшат функциональное состояние костей и суставов; уровень самооценки и качества жизни в целом.Важно ежедневно уделять не менее 30 минут физической активности. Ходьба, домашняя работа, танцы – все считается. При этом важно быть активным на каждом шагу – подняться наверх без лифта, пройтись пешком при первой возможности...А если решите заняться тем или иным видом спорта, не забудьте проконсультироваться с врачом.По данным ВОЗ, табак убивает более семи миллионов человек ежегодно. Более шести миллионов смертей – следствие непосредственного употребления табака, тогда как примерно 890 тысяч – это некурящие, которые подвергаются воздействию дыма.Сигаретный дым содержит более четырех тысяч химических веществ, из которых, по крайней мере, 250 вредные, а более 50 вызывают рак.Уже с первого дня отказа от сигарет организм начнет восстанавливаться, а риск возникновения болезней, вызванных курением, уменьшится.Многие предпочитают самолечение, руководствуясь рекламой, советами соседей и провизоров. В результате большие средства тратятся на лекарства, которые в лучшем случае бесполезны. Нередки случаи, когда наносится вред здоровью.В большинстве развитых стран без рецепта можно приобрести лишь некоторые лекарства, среди которых анальгетики, средства для улучшения сна, лекарства от диареи, простуды и кашля, повышенной кислотности… В Украине традиционно существует прямой доступ к большинству лекарственных средств, что создает немало серьезных проблем.Если беспокоит состояние здоровья, не ищите советов на форумах – обратитесь к врачу. Найдите доктора, которому доверяете. Поищите правдивую информацию о методах и средствах лечения заболевания с учетом международной практики. Но сначала получите правильный диагноз и рекомендации от врача.Все знают, что ранняя диагностика спасает жизнь, но редко кто ходит на профилактические осмотры.Так, ежегодно в мире от рака молочной железы умирают более полумиллиона женщин. При этом, если рак молочной железы обнаружить на I стадии, он излечим в 95% случаев, говорят в МОЗ Украины.Между тем каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на III–IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. Украинская статистика неутешительна: еженедельно от рака молочной железы умирают более ста больных.У каждого шестого мужчины в мире – рак простаты. У 21% украинских мужчин его обнаруживают уже на метастатических стадиях. Способствует этому отсутствие симптомов на ранних стадиях, когда заболевание излечимо, а культуры профилактических осмотров в нашей стране нет.Женщины должны проходить обследование у маммолога раз в год: до 40 лет – это ультразвуковая диагностика, после 40 лет – ежегодная маммография.Мужчинам нужно ежегодно наведываться к урологу для профилактического осмотра.Здоровый сон – один из трех основных компонентов здоровья, наряду со сбалансированным питанием и регулярной физической активностью. Люди, которые полноценно высыпаются, реже страдают от высокого давления, диабета и других хронических заболеваний. Вот несколько советов, которые помогут наладить сон:– ложиться спать и вставать в одно и то же время (даже в выходные);– продолжительность дневного сна (для любителей поспать днем) не должна превышать 45 минут;– не употребляйте алкоголь и не курите перед сном (за четыре часа до сна).– избегайте употребления кофе, чая, газированных напитков, шоколада за 4-6 часов до сна;– старайтесь не употреблять тяжелую, острую, сладкую пищу за четыре часа до сна, в то же время легкий перекус (например, несладкий йогурт, фрукты) полезен;– избегайте повышенных физических нагрузок непосредственно перед сном;– установите комфортный температурный режим в спальне и проветривайте комнату;– используйте кровать только для сна и интимной близости.