Многие любят посмеяться над очередным творением Адама Сэндлера или Сета Рогена, но иногда душа просит интеллектуального юмора – такого, на который способны британские кинематографисты.Эксперты Tripmydream подобрали семерку лучших британских комедий последних лет.
«Друзья рыбака», 2019 г.
Самоуверенный британский продюсер задумал провести выходные в корнуолльском захолустье, чтобы отдохнуть от привычной роскошной жизни. Он собирает компанию из лондонских пиарщиков, в шутку заявив, что хочет подписать контракт с деревенским хором рыбаков. Прибыв на место и став свидетелем нескольких выступлений коллектива под названием «Друзья рыбака», он начинает всерьез задумываться о продвижении группы. Его товарищи пришли в полный восторг от приземленных, но талантливых рыболовов. Осталось дело за малым – уговорить суровых мужчин из Корнуолла немного изменить свой стиль и показать себя миру.
Сценарий ленты основан на реальной истории британского фолк-коллектива The Fisherman’s Friends.
«Вчера», 2019 г.
Джек Малик всю жизнь занимается музыкой. Не обладая выдающимся талантом, он так и не смог добиться большого успеха, поэтому развлекает гостей на свадьбах и детских праздниках. Но однажды с ним происходит странное событие. Парня сбивает машина, и он приходит в себя в мире, где никто не помнит Beatles, Гарри Поттера и кока-колу. Джек понимает, что это его шанс показать себя, и прославляет песни легендарной четверки под своим именем.
В роли самих себя в фильме появились знаменитые музыканты Эд Ширан и Майкл Киванука.
«Плывем, мужики», 2018 г.
Много лет Эрик работал аудитором в крупной фирме. Старость не за горами, а похвастаться нечем. Медленно, но верно Эрик начинает погружаться в депрессию, вызванную кризисом среднего возраста. Решение находится в весьма неожиданном месте. В бассейне Эрик знакомится с чудаковатым мужчиной примерно такого же возраста, как и он сам. Новый знакомый рассказывает, что занятия синхронным плаванием помогают ему чувствовать собственную значимость. Эрик присоединяется к необычной команде мужчин-пловцов и готовится к участию в международном соревновании.
Сюжет ленты основан на реальных событиях, о которых также снят документальный фильм 2010 года «Мужчины, которые плавают» и французская комедия 2018 года «Непотопляемые».
«Пушки Акимбо», 2019 г.
События развиваются в фантастическом недалеком будущем. Главным развлечением для людей являются кровавые схватки в рамках подпольной игры «Скизм». Программист Майлз сам никогда в нее не играл, лишь однажды из любопытства забрел на тематический форум. Но его заметили влиятельный люди, которые очень хотят, чтобы герой стал новым игроком. После неприятного разговора с владельцем игры Майлз просыпается с пистолетами, намертво прикрепленными к его рукам. Оружие должно помочь ему избежать преследования опытного охотника по имени Никс. В то же время на героя выходит полиция, желающая с его помощью поймать опасного преступника.
Роль Майлза в ленте сыграл британский актер Дэниел Рэдклифф, звезда популярной франшизы «Гарри Поттер».
«Однокашники», 2019 г.
Комедия переносит зрителя за стены британской закрытой школы для мальчиков. Здесь учится застенчивый очкарик по имени Эмберсон, а также его полная противоположность – спортсмен и красавчик Винчестер. Казалось бы, этих двоих вообще ничего не может связывать. Но когда в игру вступает привлекательная девочка Аньесс, дочь нового учителя, они становятся неразлучны. Для не слишком сообразительного Винчестера острый ум и богатая фантазия Эмберсона являются верными помощниками в завоевании сердца юной дамы.
Сценарий фильма частично перекликается с сюжетом пьесы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак».
«Патрик», 2018 г.
Молодая учительница Сара с чистой совестью может претендовать на звание самого неудачливого человека на свете. В придачу родители считают ее полным разочарованием, да и в личной жизни полнейший штиль. После смерти бабушки ко всем проблемам добавляется капризный и своенравный мопс, доставшийся ей в наследство от покойной. Кто знал, что забавная собака не только принесет хаос в жизнь героини, но и неожиданно познакомит ее с симпатичным парнем.
Слоган фильма «Pug…Actually» отсылает к знаменитой романтической комедии «Реальная любовь».
«Агент Джонни Инглиш 3.0», 2018 г.
Продолжение популярной пародийной франшизы с Роуэном Аткинсоном в главной роли. Агент Джонни Инглиша – полнейший антипод легендарного Джеймса Бонда. И британская разведка предпочла бы никогда снова не выводить его на большую шпионскую сцену. Где бы он ни появлялся, возникают курьезные ситуации катастрофических масштабов. Но на этот раз у спецслужб просто нет выбора – все хорошие агенты были обнаружены и рассекречены таинственным неприятелем. Теперь именно Инглишу и его бессменному помощнику Баффу предстоит раскрыть мировой заговор.
С момента показа второго фильма серии «Джонни Инглиш: Перезагрузка» до премьеры третьего прошло семь лет.