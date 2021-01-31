Многие любят посмеяться над очередным творением Адама Сэндлера или Сета Рогена, но иногда душа просит интеллектуального юмора – такого, на который способны британские кинематографисты.

«Друзья рыбака», 2019 г.

«Вчера», 2019 г.

«Плывем, мужики», 2018 г.

«Пушки Акимбо», 2019 г.



«Однокашники», 2019 г.

«Патрик», 2018 г.



«Агент Джонни Инглиш 3.0», 2018 г.