Многие люди не могут представить себе зиму без катания на коньках. Любят этот вид зимней активности и харьковчане, о чем свидетельствует и популярность катка на площади Свободы в Харькове. Независимо от погоды, он будет функционировать до 28 февраля включительно. Между тем есть в мире катки, которые и вовсе работают круглый год.

Топ-15 самых необычных открытых катков мира составил портал tripmydream.com.Расположение катка поражает — в открытом поле в малоизвестном поселке. Он похож на гоночные дорожки, поэтому там частенько проводят скоростные забеги на коньках. А развернуться есть где — длина трассы составляет три километра.Это самый длинный каток в мире, его протяженность – более десяти километров. Интересно, что он располагается прямо в воде, что еще более удивительно.Мало кто знает, но кроме знаковой архитектуры Эйфелева башня отличается своим необычным катком. Интересно, что первый каток на башне был залит в 1969 году на высоте 57 метров. Вот только попасть сюда могут не более ста человек за один сеанс, и то не каждый год.На внутреннем дворе одного из самых больших соборов Европы заливается каток, внутри которого возвышается колоннада. Уинчестерский собор также известен тем, что тут снимался легендарный фильм «Код да Винчи».В топ попал каток, который расположен в парке аттракционов прямо возле горы Фудзи. В нем несколько разных зон в виде ледовых полей: рядом с колесом обозрения, американскими горками, клумбами и обычное круговое пространство вместе с гоночным стадионом. Еще красивее каток выглядит ночью, когда включается подсветка.Теплое озеро Вайсен-Зее в Австрии, которое является одним из самых глубоких и чистых в мире, тоже попало топ-десятку. А все потому, что зимой оно тоже превращается в огромный природный каток, его площадь – 6500 квадратных метров.На крыше отеля Schloss Wilhelminenberg не так давно построили новый каток, который уже пользуется большой популярностью. Ведь с него видно всю австрийскую столицу. Площадь катка — 200 квадратных метров, что довольно масштабно для объекта расположенного на крыше.На территории Йосемитского парка в ущелье гигантского горного хребта располагается самый необычный каток Калифорнии. Его окружают скалы, при этом до цивилизации в виде отелей и ресторанчиков совсем недалеко.После замерзания окруженного горами озера Луиз на его поверхности начинает функционировать природный каток. Об удобстве пользования им заботятся сотрудники канадского курорта Banf & Lake Louise.Да, в Сиднее построили каток на пляже. Парадокс, не правда ли? В городе не бывает минусовой температуры, при этом каток работает даже в +30ºC. Для его создания понадобилось целых 25 тысяч литров воды.Прекрасный каток с не менее прекрасным соседством — Венской ратушей. Особенно красиво здесь вечером, когда ратуша сияет вечерними разноцветными огнями. Название катка переводится как «Ледяная мечта». Он оснащен несколькими зонами, объединенными проездами.Это самый большой каток в мире, его размеры поражают — восемь километров в длину. Он занимает площадь, равную 90 хоккейным площадкам. Во время катания можно любоваться неоготическим архитектурным комплексом «Парламентский холм», озером Доу и отелем-замком Шато-Лорье. Здесь ежегодно проводятся разные концерты, шоу и выставки на фестивале «Винтерлюдия».«Медео» — это профессиональная спортивная площадка при высокогорном комплексе. Уникальное расположение катка (1,5 км над уровнем моря) и площадь 9500 километров позволяет ему держать марку самого большого в странах бывшего Союза. Интересный факт — его заливают чистым талым горным снегом, что делает поверхность идеально гладкой.На горном озере Жу располагается самый большой природный каток в мире. Его площадь достигает пяти миллионов квадратных метров. Но есть нюанс — каток функционирует лишь две недели в году.Рейтинг закрывает каток, размеры которого достигают 32 тысяч квадратных метров. Именно поэтому он попал в Книгу рекордов Гиннеса. Каток расположен в самом центре Мехико и функционирует даже в теплые дни.