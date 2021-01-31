Масло какао получают из плодов шоколадного дерева, которое растет в южной части Американского континента. Используют его как в кулинарии, так и в косметологии. Как же выбрать натуральный и действительно полезный продукт?

Прежде всего, следует помнить, что для лучшей сохранности свежее какао-масло в большинстве случаев дополнительно обрабатывают, получая дезодорированный продукт. Такое масло хоть и имеет все исходные жирные кислоты, однако лишено замечательного запаха какао. По сути это просто растительный жир. Такой дезодорированный продукт чаще всего используют для приготовления популярного белого шоколада. Но еще чаще нерафинированное какао-масло заменяют маргарином — загущенной искусственно смесью соевого, рапсового или пальмового масла в разной консистенции. На вкус и вид потребитель может и не распознать фальшивку, но вредных трансжиров в «заменителе» бывает достаточно много.Если хотите купить натуральное масло, не экономьте. Недезодорированный продукт вряд ли обойдется дешевле, чем две аналогичные порции маргарина.Проверяйте цвет. Хорошее масло должно быть желтоватым, реже — кремовым либо светло-коричневым. А вот белым может быть либо прогорклое масло, либо заменитель.Натуральное масло не нуждается в хранении в холодильнике Какао-масло при комнатной температуре должно оставаться твердым, напоминая белый шоколад. И если при 20 градусах оно мягкое как сливочное – лучше воздержаться от покупки. Плавится масло какао при +33–36°С.Для масла характерен запах шоколада. Если продукт не пахнет, он обработан или просто подделан. Понюхав масло, вы должны почувствовать аромат напитка какао.И помните: какао-масло изготовляют не из бобов, а из плодов. И когда вам говорят, что масло изготовлено из эксклюзивных бобов, стоит задуматься о честности такого продавца.А теперь о свойствах. Витамины в масле какао практически отсутствуют: обычные для масел витамины D, А и Е встречаются только в следовых количествах. Разумеется, особенного полезного влияния в столь малых количествах эти витамины не оказывают.Зато совсем нет в масле какао и вредных трансжиров. Основу его составляют жирные кислоты — стеариновая, олеиновая, а также пальмитиновая и линолевая. Из них олеиновая содержится в наибольшем количестве (почти половина массы) и полезна тем, что может понижать уровень холестерина.В состав какао-масла входит большое количество танинов, кофеина и ксантина. Эти полезные вещества благоприятно отражаются на состоянии кожи, волос и ногтей.Хранить масло какао нужно в прохладном темном месте. При этом тара должна быть хорошо закупоренной, температура не опускаться и не подниматься выше +18°С, а влажность не превышать 75%. При соблюдении герметичности тары срок хранения масла может достигать трех лет.