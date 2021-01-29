Как сообщили в полиции, пострадавший 40-летний житель села Гавриловка.

28 января около 17:20 в Чугуевское районное управление полиции поступила информация от медиков про ранение в грудную клетку.



Полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшему нанес 43-летний односельчанин во время конфликта. Они вместе выпивали, потом поссорились, злоумышленник достал нож и ударил оппонента. Раненого мужчину из дома нападающего забрал пасынок и вызвал скорую помощь.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.



Сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.