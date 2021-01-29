Во время досудебного расследования потерпевшая заключила соглашение о примирении с обвиняемым

Об этом говорится в приговоре Изюмского районного суда Харьковской области.



Обвиняемый — инвалид по слуху с детства. Установлено, что 10 марта и 17 сентября 2020 года мужчина привлекался к ответственности за совершение домашнего насилия в отношении матери, с которой проживает.



Однако, днем 3 октября 2020 года подозреваемый, находясь в квартире, повторно совершил психологическое насилие в отношении матери — нецензурно высказывался в ее адрес и угрожал женщине жестовой речью. Аналогичное преступление он совершил и на следующий день, а также 9 октября.



При рассмотрении дела в суд поступило соглашение о примирении, заключенное между обвиняемым и потерпевшей. Суд соглашение утвердил и признал мужчину виновным в совершении преступления по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины, назначив ему наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком в один год.



