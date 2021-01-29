Житель Харькова хранил наркотические средства на территории собственного дома, расположенного в Холодногорском районе города.

Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчине сообщено о подозрении  по факту незаконного хранения с целью сбыта особо опасных наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины).
 
29 января во время обыска обнаружено и изъято более 80 кг каннабиса, а также принадлежности для изготовления, фасовки и последующего сбыта наркотических средств.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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