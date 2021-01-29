Житель Харькова хранил наркотические средства на территории собственного дома, расположенного в Холодногорском районе города.

Об этом сообщает областная прокуратура.



Мужчине сообщено о подозрении по факту незаконного хранения с целью сбыта особо опасных наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины).



29 января во время обыска обнаружено и изъято более 80 кг каннабиса, а также принадлежности для изготовления, фасовки и последующего сбыта наркотических средств.



Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.