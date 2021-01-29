Турция продолжает удерживать лидерство среди стран, которые во время пандемии чаще всего посещают украинские туристы.

Также эта страна стала выбором "номер один" для украинских туристов в 2020 году, пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.



Всего за прошлый год 750 000 украинцев путешествовали в качестве туристов в другие страны. 560 000 из них предпочли для отдыха Турцию. Это значит, что эту курортную страну выбрали 2 из 3 путешественников, пишет издание.