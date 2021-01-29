Несмотря на то, что мужчина участвовал в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, комиссия при Департаменте социальной защиты облгосадминистрации отказала ему в выдачи нового удостоверения.

В Харьковском окружном административном суде прошло заседание по иску ликвидатора аварии на ЧАЭС, которому в ноябре прошлого года Комиссия по определению статуса лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы отказала в замене удостоверения.Мужчина рассказал, что с 4 мая по 2 октября 1986 года в составе воинской части он участвовал ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции, о чем свидетельствуют приказ МО СССР, выданные ему награды за участие в ликвидации, а также наличие у него инвалидности.Однако, несмотря на это, в Харьковской областной государственной администрации ему отказали в выдачи нового документа, указав, что отсутствуют основания для подтверждения статуса ликвидатора. Хотя мужчина уже выигрывал дело в административном суде, решение которого в ХОГА проигнорировали.Изучив все материалы дела суд принял решение признать противоправным, отменить решение Комиссии и обязать ее заменить удостоверение истцу.Служители Фемиды отметили, что при принятии решения Комиссия должна была сама получить и изучить все необходимые документы, чего чиновники не сделали.