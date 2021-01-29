По словам очевидцев на ул. Деревянко из-за погодных условий столкнулись несколько авто.

Об этом сообщили в телеграмм-канале.

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