Во время тушения спасателям пришлось эвакуировать 9 человек.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 29 января в 16:33 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в здании четырехэтажного дома на улице Клочковская.К месту происшествия семь отделений пожарноспасательной службы, которые выяснили, что пожар произошел в швейном цехе на четвертом этаже, где горели разные вещи, а огонь успел распространиться на 20 кв.м.В 16:57 пожар был локализован, а в 17:41 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.