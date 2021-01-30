Об отключении рассказали в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пер. Шевченковский (ч/с), въезд Ладыгина (ч/с), пер. Ладыгина (ч/с), ул. Муромская (ч/с), ул. Черновицкая (ч/с), пер. Муромский (ч/с), проезд Дунаевского (ч/с), ул. Владислава Зубенка, 9-а, 11-а, ул. Барабашова, 30, ул. Барабашова, 32, 32-ашоссе Салтовское, 141-в (п. №3, стояк), ул. Дружбы Народов, 228-а (п. №2)пер. Байрона (ч/с)ул. Валдайская, 26 (стояк)ул. Ньютона, 10 (п. №3, стояк), пер. Пилотов, 3 (п. №3, стояк)ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), ул. Архитекторов, 30 (п. №2, стояк)