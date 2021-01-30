Согласно официальным данным, в залоге у заемщика находится более 60 тысяч квадратных метров коммунальной недвижимости.

помещения в здании БТИ на площади Павловской (ранее Розы Люксембург);

архитектурно-проектный центр на Московском проспекте, 96-а;

здание детского садика на Героев труда, 19-д;

здание Департамента архитектуры на Квитки-Основьяненко, 7;

отель "Аэропорт" на Аэрофлотской, 16;

Дворец Спорта на проспекте Петра Григоренко (ранее Маршала Жукова);

"Дом пионеров" на проспекте Тракторостроителей, 55;

ККЗ "Украина" на улице Сумской, 55.