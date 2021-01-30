Согласно официальным данным, в залоге у заемщика находится более 60 тысяч квадратных метров коммунальной недвижимости.Несмотря на то, что секретарь горсовета Игорь Терехов отказался рассказать, какая недвижимость находится в залоге у банка под строительство парка Горького, в Харьковском антикоррупционном центре решили заполнить этот пробел, опубликовав список помещений, которые в 2011 году заложил горсовет.
А частности, среди заложенного имущества оказались:
- помещения в здании БТИ на площади Павловской (ранее Розы Люксембург);
- архитектурно-проектный центр на Московском проспекте, 96-а;
- здание детского садика на Героев труда, 19-д;
- здание Департамента архитектуры на Квитки-Основьяненко, 7;
- отель "Аэропорт" на Аэрофлотской, 16;
- Дворец Спорта на проспекте Петра Григоренко (ранее Маршала Жукова);
- "Дом пионеров" на проспекте Тракторостроителей, 55;
- ККЗ "Украина" на улице Сумской, 55.
Общая площадь помещений составляет 60182.7 квадратных метров.
Напомним, что ранее «Проминвестбанк» обратился в суд с иском к Парку Горького и Харьковскому метрополитену. В рамках иска банк требует вернуть средства по договору кредита, который Харьков в свое время получил для реконструкции парка. Имущественным поручителем по этому кредиту стал Харьковский метрополитен. Сумма заявленных требований - 6,5 миллионов евро и 52 миллиона гривен.