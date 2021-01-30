Согласно официальным данным, в залоге у заемщика находится более 60 тысяч квадратных метров коммунальной недвижимости.

Несмотря на то, что секретарь горсовета Игорь Терехов отказался рассказать, какая недвижимость находится в залоге у банка под строительство парка Горького, в Харьковском антикоррупционном центре решили заполнить этот пробел, опубликовав список помещений, которые в 2011 году заложил горсовет.

А частности, среди заложенного имущества оказались:
  • помещения в здании БТИ на площади Павловской (ранее Розы Люксембург);
  • архитектурно-проектный центр на Московском проспекте, 96-а;
  • здание детского садика на Героев труда, 19-д;
  • здание Департамента архитектуры на Квитки-Основьяненко, 7;
  • отель "Аэропорт" на Аэрофлотской, 16; 
  • Дворец Спорта на проспекте Петра Григоренко (ранее Маршала Жукова);
  • "Дом пионеров" на проспекте Тракторостроителей, 55;
  • ККЗ "Украина" на улице Сумской, 55.

Общая площадь помещений составляет 60182.7 квадратных метров.

Напомним, что ранее «Проминвестбанк» обратился в суд с иском к Парку Горького и Харьковскому метрополитену. В рамках иска банк требует вернуть средства по договору кредита, который Харьков в свое время получил для реконструкции парка. Имущественным поручителем по этому кредиту стал Харьковский метрополитен. Сумма заявленных требований - 6,5 миллионов евро и 52 миллиона гривен.





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