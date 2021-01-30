События Ремарки: Трагедия в доме престарелых, карьер под Харьковом уничтожает села и избиения охранниками парка Анна Почапская 15:22 146 Подробности рассказала Анна Почапская в программе "Ремарки". Детали в выпуске: Читайте также ХТС снова оставят сотни домов в Харькове без тепла (адреса) Выпускники определились с предметами для пробного ВНО В Харькове загорелся маршрутный автобус БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ХТС снова оставят сотни домов в Харькове без тепла (адреса) События 16:02 Лента новостей ХТС снова оставят сотни домов в Харькове без тепла (адреса) 16:02 Ремарки: Трагедия в доме престарелых, карьер под Харьковом уничтожает села и избиения охранниками парка 15:22 Выпускники определились с предметами для пробного ВНО 14:23 В Харькове загорелся маршрутный автобус 13:53 Стало известно какие здания Харьковский горсовет заложил банку для строительства парка 13:39 Как нехватка воды в организме влияет на психику 12:41 В Харькове появилась мини-копия центра города из старых видеокассет (фото) 11:05