Также пожарным пришлось эвакуировать 20 жильцов многоэтажки.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, в 4:17 утра в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в девятиэтажном жилом доме на улице Танкопия.На момент прибытия пожарных огонь успел охватить одну из комнат квартиры на первом этаже, а площадь пожара составляла 20 кв.м.«В результате горения образовалось сильное задымление, которое распространилось на верхние этажи. Жителям, которые находились в своих квартирах на тех этажах, грозило отравление продуктами горения.Спасатели немедленно провели развертывание и подали пожарный ствол в очаг пожара. Одновременно с этим были приняты меры по удалению дыма с лестничной клетки. После того как пламя удалось обуздать, а основная часть дыма вышла наружу, спасатели эвакуировали людей на свежий воздух. Всего было эвакуировано 20 человек.»,- рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.Также в пожаре пострадала 62-летняя хозяйка квартиры. Женщина получили ожоги лица и рук в попытке самостоятельно потушить возгорания. От госпитализации она отказалась.В 4:46 пожар был локализован, а в 6:08 ликвидирован.