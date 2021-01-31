Об отключении сообщают в КП "Харьковводоканал"

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. 23 Августа, 42 (п. №6, стояк); спуск Бурсацкий, 5, 7, 7/14, ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк); ул. 23 Августа, 6 (п. №1, стояк); ул. Шатиловская, 41 (п. №3, стояк)ул. Астрономическая, 35-в (п. №1, стояк)ул. Гвардейцев Широнинцев, 14-в (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 100-а (п. №2, стояк)ул. Москалевская, 108 (п. №1, стояк)ул. Ньютона, 10 (п. №3, стояк)