В Службе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погодных условий, которые могут повлечь отключение энергоснабжения, и усложнить движение транспорта.

По прогнозам синоптиков 1 февраля в большинстве северных и центральных областях страны ожидается снегопад с приростом снежного покрова в 5-10 см).Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м / с. На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица.