Об этом сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА".

Жители поселка Высокий снова перекрыли трассу в знак протеста. Как сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА", протестующие перекрыли движение транспорта на посту "Высокий" требуя не повышать стоимость коммунальных услуг и газа.Напомним, что "тарифные протесты" начали прокатываться по Украине с января 2021 года. В частности, 15 января протестующие в Харьковской области перекрыли две государственные трассы - Харьков-Киев в Песочине и Харьков-Симферополь в районе Краснограда. В тот же день к акции присоединились харьковчане, а также жители Волчанского, Балаклейского, Харьковского, Валковского, Красноградского и Лозовского районах области.