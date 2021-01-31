Об этом сообщает телеграм-канал "ВЕХА".Вслед за жителями Высокого, на акцию протеста вышли члены громады Пересечного, которые перекрыли трассу из-за высоких цен на газ.
Напомним, что "тарифные протесты" начали прокатываться по Украине с января 2021 года. В частности, 15 января протестующие в Харьковской области перекрыли две государственные трассы - Харьков-Киев в Песочине и Харьков-Симферополь в районе Краснограда. В тот же день к акции присоединились харьковчане, а также жители Волчанского, Балаклейского, Харьковского, Валковского, Красноградского и Лозовского районах области.