Предлагаем вашему вниманию дайджест основных событий, которые произошли в регионе 25 - 31 января.

Правоохранители подозревают власти Купянска в незаконном тендере на 51 миллион

Купянский отдел образования обвинили в закупке некачественных продуктов для детей



Харьковская экспертиза оправдала чиновника, который привязал пса к машине и тянул по трассе

«Среди мусора и крыс» жили дети в центре Харькова: прокуратура возбудила дело из-за служебной халатности соцслужб

Лекарства, льготы и жилье: в Блоке Светличной предложили улучшить городскую программу социальной защиты

В Харькове суд рассмотрит сразу два уголовных дела в отношении директора коммунального предприятия

Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании незаконным договор на закупку работ по реконструкции канализационного коллектора стоимостью почти 51 миллион гривен.По словам главы фракции Блока Светличной "Разом!" в Купянском горсовете Николая Маслия, общественники получили информацию о том, что школы Купянска получили некачественные продукты от харьковских предпринимателей, которые выиграли тендер на поставку продуктов в школьные заведения.На очередной сессии Изюмского городского совета произошла стычка между депутатами.Благодаря выводам харьковских экспертов суд оправдал экс-чиновника из Хмельницкой области, который привязал собаку к авто и протащил 1,5 км по дороге.В Харькове прокуратура начала уголовное производство для проверки действий должностных лиц, которые должны были контролировать надлежащее обращение с детьми.В Национальном антикоррупционном бюро подозревают руководство Харьковского коммунального предприятия в злоупотреблении властью, которое обошлось харьковчанам в миллион гривен.С соответствующим заявлением Александр Абрамов обратился к главе комиссии по социальной защите и охране здоровья.Директору КП "Харьковспецстрой" Богдану Долине инкриминируют убийство по неосторожности, а также растрату имущества путем злоупотребления служебным положением.Заместитель мэра Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения приобрела Hundai Elantra в день национального траура по 15 погибшим в незаконном доме престарелых.