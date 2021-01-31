Предлагаем вашему вниманию дайджест основных событий, которые произошли в регионе 25 - 31 января.Правоохранители подозревают власти Купянска в незаконном тендере на 51 миллион
Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании незаконным договор на закупку работ по реконструкции канализационного коллектора стоимостью почти 51 миллион гривен.
Купянский отдел образования обвинили в закупке некачественных продуктов для детей
По словам главы фракции Блока Светличной "Разом!" в Купянском горсовете Николая Маслия, общественники получили информацию о том, что школы Купянска получили некачественные продукты от харьковских предпринимателей, которые выиграли тендер на поставку продуктов в школьные заведения.
В Изюмском горсовете подрались депутаты
На очередной сессии Изюмского городского совета произошла стычка между депутатами.
Харьковская экспертиза оправдала чиновника, который привязал пса к машине и тянул по трассе
Благодаря выводам харьковских экспертов суд оправдал экс-чиновника из Хмельницкой области, который привязал собаку к авто и протащил 1,5 км по дороге.
«Среди мусора и крыс» жили дети в центре Харькова: прокуратура возбудила дело из-за служебной халатности соцслужб
В Харькове прокуратура начала уголовное производство для проверки действий должностных лиц, которые должны были контролировать надлежащее обращение с детьми.
НАБУ расследует хищение бюджетных средств директором КП "Харьковспецстрой"
В Национальном антикоррупционном бюро подозревают руководство Харьковского коммунального предприятия в злоупотреблении властью, которое обошлось харьковчанам в миллион гривен.
Лекарства, льготы и жилье: в Блоке Светличной предложили улучшить городскую программу социальной защиты
С соответствующим заявлением Александр Абрамов обратился к главе комиссии по социальной защите и охране здоровья.
В Харькове суд рассмотрит сразу два уголовных дела в отношении директора коммунального предприятия
Директору КП "Харьковспецстрой" Богдану Долине инкриминируют убийство по неосторожности, а также растрату имущества путем злоупотребления служебным положением.
В день траура по погибшим в доме престарелых, зам. мэра по соцзащите Горубнова-Рубан купила себе новое авто
Заместитель мэра Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения приобрела Hundai Elantra в день национального траура по 15 погибшим в незаконном доме престарелых.