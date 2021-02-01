В Харькове, 1 февраля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. 23 Августа, 42 (п. №6, стояк) до 17:00 01.02.21 г.; спуск Бурсацкий, 5, 7, 7/14, ул. Отакара Яроша, 16, 17, 17-а, 19, 19-а, 21, 21-а, 23, 23-а, ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №1, стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 41 (п. №3, стояк) до 20:00 01.02.21 г.



А также:



Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 35 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 01.02.21 г.



Киевский район:

ул. Старошишковская, 6 (стояк), ул. Алчевских (Артема), 34 (п. №1, стояк) до 20:00 01.02.21 г.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 100-а (п. №2, стояк), ул. Родниковая, 3 (п. №6, стояк) до 20:00 01.02.21 г.



Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 256 (п. №2) до 20:00 01.02.21 г.



Слободской район:

ул. Ньютона, 10 (п. №3, стояк) до 20:00 01.02.21 г.