Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, 1 февраля снег с дождем, температура днем 4 - 9 ° тепла.
По информации синоптиков, в Харьковской области облачно.
Ночью снег, мокрый снег. Днем осадки, на западе области значительные (снег, мокрый снег с переходом в дождь).
Гололед, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ветер юго - восточный, 7 - 12 м / с, днем местами по области порывы 15 - 20 м / с.
Температура ночью 1 - 6 ° мороза, днем 4 - 9 ° тепла.
По городу: ночью снег, мокрый снег. Днем значительные осадки (снег, мокрый снег с переходом в дождь). Ночью и в первой половине дня гололед, на дорогах гололедица.
температура воздуха ночью 2 - 4 ° мороза, днем 4 - 6 ° тепла.
Ночью снег, мокрый снег. Днем осадки, на западе области значительные (снег, мокрый снег с переходом в дождь).
Гололед, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ветер юго - восточный, 7 - 12 м / с, днем местами по области порывы 15 - 20 м / с.
Температура ночью 1 - 6 ° мороза, днем 4 - 9 ° тепла.
По городу: ночью снег, мокрый снег. Днем значительные осадки (снег, мокрый снег с переходом в дождь). Ночью и в первой половине дня гололед, на дорогах гололедица.
температура воздуха ночью 2 - 4 ° мороза, днем 4 - 6 ° тепла.