Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, 1 февраля снег с дождем, температура днем ​​4 - 9 ° тепла.

По информации синоптиков, в Харьковской области облачно.



Ночью снег, мокрый снег. Днем осадки, на западе области значительные (снег, мокрый снег с переходом в дождь).



Гололед, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.



Ветер юго - восточный, 7 - 12 м / с, днем ​​местами по области порывы 15 - 20 м / с.



Температура ночью 1 - 6 ° мороза, днем ​​4 - 9 ° тепла.



По городу: ночью снег, мокрый снег. Днем значительные осадки (снег, мокрый снег с переходом в дождь). Ночью и в первой половине дня гололед, на дорогах гололедица.



температура воздуха ночью 2 - 4 ° мороза, днем ​​4 - 6 ° тепла.