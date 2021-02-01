События На Московском проспекте пробка Вечерний Харьков 09:25 185 Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА. "Традиционные снежные пробки на Московском проспекте",- написанов сообщении. Читайте также На Основе пожар в многоэтажке А не почитать ли нам книгу: в мире отмечают день чтения вслух Более 23 миллионов на цветочки: городское КП планирует закупить саженцы цветов одногодок БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ На Основе пожар в многоэтажке События 11:50 Лента новостей На Основе пожар в многоэтажке 11:50 А не почитать ли нам книгу: в мире отмечают день чтения вслух 11:44 Более 23 миллионов на цветочки: городское КП планирует закупить саженцы цветов одногодок 11:42 В Харькове за выходные родились двойня и тройня 11:29 В библиотеке Короленко день рождения Википедии отпраздновали Викимарафоном 11:27 Курс валют на 1 февраля 11:15 Под Харьковом пьяный мужчина угрожал полицейским пистолетом 11:01