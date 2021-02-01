На улице Бакулина, вечером 31 января произошла массовая драка. Участниками потасовки по словам очевидцев стали около 10 иностранцев.

Об этом сообщили в телеграмм-канале.



На место происшествия были медики и полицейские.



"Очевидцы сообщают, что качались 10 на 10, разбили стекла в кафешке. Копы на месте", - пишут свидетели происшествия.