На улице Бакулина, вечером 31 января произошла массовая драка. Участниками потасовки по словам очевидцев стали около 10 иностранцев.
Об этом сообщили в телеграмм-канале.
На место происшествия были медики и полицейские.
"Очевидцы сообщают, что качались 10 на 10, разбили стекла в кафешке. Копы на месте", - пишут свидетели происшествия.
На место происшествия были медики и полицейские.
"Очевидцы сообщают, что качались 10 на 10, разбили стекла в кафешке. Копы на месте", - пишут свидетели происшествия.