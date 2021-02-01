В Харькове пьяного водителя, который, сбил человека и дворами сбежал с места ДТП задержали полицейские.

Как сообщили в полиции, авария произошла рано утром 31 января, около 6:20. За рулем автомобиля Ford Edge находился 33-летний мужчина. На проспекте Петра Григоренко он сбил 57-летнего пешехода. От полученных травм тот скончался на месте.



Однако сразу после аварии водитель покинул место происшествия. Его машину через некоторое время нашли во дворах, вскоре был задержан и водитель.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.



Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.



Обстоятельства аварии и свидетели ДТП устанавливаются.



