Дорожные службы обращаются к водителям с просьбой в непогоду быть осторожными на дорогах и если есть возвожность не выезжать без надобности.

Водителям крупногабаритного транспорта советуют пользоваться специальными площадками для стоянки.



Для получения информации о состоянии проезда и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации звоните по телефону диспетчера 0573368344 и 0573367700.



Звонки принимаются круглосуточно. Также можно оставить свое обращение на интерактивной карте Укравтодора.