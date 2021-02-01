В пгт Песочин задержали мужчину, который угрожал патрульным полицейским пистолетом.

Об этом сообщили в полиции.



Установлено, что вечером 30 января полицейские остановили за нарушение ПДД автомобиль ВАЗ. Автомобиль ехал в темное время суток без включенного ближнего света фар.



Пока патрульные общались с водителем, из машины вышел пассажир. Мужчина был нетрезв, вел себя агрессивно, нецензурно выражался, провоцировал полицию и на замечания не реагировал. После вытащил из машины пистолет, привел его в боевую готовность и попытался направить в сторону одного из патрульных.



Полицейские выбили из рук мужчины пистолет и надели на правонарушителя наручники. На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

