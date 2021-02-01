97 детей родилось в Харькове за последние три дня - 29, 30 и 31 января.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, в пятницу, 29 января, в городе родилось 42 ребенка: 21 мальчик и 21 девочка, в том числе одна тройня - две девочки и мальчик, которые появились на свет в городском перинатальном центре.



В субботу, 30 января, на свет появился 31 ребенок: 17 мальчиков и 14 девочек, в том числе одна двойня - мальчик и девочка, которые родились в областном перинатальном центре.



В воскресенье, 31 января, в городе родилось 24 ребенка: 10 мальчиков и 14 девочек.