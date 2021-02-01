97 детей родилось в Харькове за последние три дня - 29, 30 и 31 января.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, в пятницу, 29 января, в городе родилось 42 ребенка: 21 мальчик и 21 девочка, в том числе одна тройня - две девочки и мальчик, которые появились на свет в городском перинатальном центре.

В субботу, 30 января, на свет появился 31 ребенок: 17 мальчиков и 14 девочек, в том числе одна двойня - мальчик и девочка, которые  родились в областном перинатальном центре. 

В воскресенье, 31 января, в городе родилось 24 ребенка: 10 мальчиков и 14 девочек.

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