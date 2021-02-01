Для обеспечения проезда на дорогах Харьковщины было привлечено 162 единицы специальной техники. Для обработки дорог использовано 852 куб м противогололедных материалов. Использовано 90 т технической соли.

По данным Службы автомобильных дорог в Харьковской области проезд автотранспорта обеспечен на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.



«Техника работает в круглосуточном режиме. Выполняются работы по очистке проезжей части от снега, работы по обработке противогололедными материалами дорог государственного значения, а также очистки и обработки автобусных остановок», - сообщили дорожники.



Приоритетными трассами является М-03 Киев-Харьков-Довжанский (Полтавское и Донецкое направление), М-29 Харьков-Красноград-Перещепино и М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта (Днепропетровское направление), Н-26 Чугуев-Меловое (Луганское направление), Р-46 Харьков-Ахтырка (Сумское направление), Харьковская объездная дорога, а также направления, которые соединяют Харьков с районными центрами.









