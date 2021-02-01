С 1 февраля по 5 марта проходит регистрация на участие во внешнем независимом оценивании.

Об этом сообщили городские власти со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.



Желающие участвовать в ВНО должны правильно выбрать категорию, создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса, размещенного на сайте УЦОКО, подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учреждении образования (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).



После этого региональный центр выдает специальный сертификат.



С более детальной информацией о регистрации на ВНО можно ознакомиться на сайте УЦОКО и сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования.



Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику: 21 мая — химия, 24 мая — испанский, немецкий, французский языки, 25 мая — английский язык, 28 мая — математика, 1 июня — украинский язык/украинский язык и литература, 4 июня — история Украины, 7 июня — физика, 10 июня — биология, 15 июня — география. Участие в основной сессии ВНО - бесплатное.



До 30 июня результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников.